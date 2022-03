Ucraina e globalizzazione, Giulio Tremonti ospite all’Insubria

Giulio Tremonti, ex ministro dell’Economia e delle Finanze, sarà ospite all’Università degli studi dell’Insubria per una lectio magistralis sulla guerra in Ucraina dal titolo “Conflitto in corso: fine della globalizzazione?”. La lezione è in programma martedì 22 marzo alle 11 ed è disponibile in diretta a tutti (link). A condurre l’incontro sarà Giorgio Zamperetti, docente di Diritto commerciale progredito e delegato del rettore alla Internazionalizzazione.

Giulio Tremonti, in passato ministro dell’Economia e delle Finanze, è presidente di Aspen institute Italia, espressione italiana di un’organizzazione internazionale non profit fondata nel 1950 che ha tra i suoi fini quello di incoraggiare le leadership illuminate, le idee e i valori senza tempo e il dialogo sui problemi contemporanei; nel suo comitato direttivo sono presenti Giuliano Amato, Lucia annunziata, Sabino Cassese, Paolo Mieli, Alberto Quadrio Curzio, Romano Prodi.