Il Varese prepara la trasferta di Asti. Ancora pari per il Novara

Dopo un febbraio di fuoco, sarà un mese di marzo abbastanza tranquillo per il Varese, quanto meno per quello che riguarda il numero di gare da giocare. I biancorossi di fatti non avranno impegni infrasettimanali fino al 30 marzo e il recupero contro il Pdhae è stato fissato per domenica 20.

Mister Ezio Rossi ha quindi tutto il tempo di preparare al meglio il prossimo impegno, che vedrà i suoi ragazzi scendere in campo ad Asti domenica 6 marzo. Sarà una partita ricca di insidie per Disabato e compagni, contro una squadra che passa un buon momento di salute e, dopo il successo di domenica a Ligorna, si è ripetuta nel recupero odierno superando 3-1 il Pdhae.

Gruppo quasi al completo per il Varese – unico ancora ai box Leo Baggio -, che ad Asti dovrà però fare a meno di Gianluca Parpinel, fermato dal giudice sportivo.

Oltre all’Asti, sono stati giocati altri tre recuperi in questo mercoledì. Il campo più importante era il “Fausto Coppi” di Tortona dove era di scena la capolista Novara. La capolista è stata fermata sull’1-1 dai Derthona, continuando a tenere aperta la corsa al vertice. Non è bastata la rete del solito Vuthaj per far felici i novaresi, raggiunti dall’attaccante dei leoni Diallo che consegna un punto alla due squadre. Stesso risultato anche a Genova dove il Casale ha pareggiato sul campo del Ligorna, mentre a Chieri il Gozzano ha ritrovato punti dopo una lunga serie negativa: 2-2 il finale.

Risultati recuperi: Chieri – Gozzano 2-2; Derthona – Novara 1-1; Ligorna – Casale 1-1; Asti – Pdhae 3-1.

CLASSIFICA: Novara 56; Sanremese 52; Varese* 46; Derthona* 43; Borgosesia*, Chieri 40; Bra 38; Vado 37; Casale*** 35; Gozzano 34; Sestri Levante*, Ligorna 33; Pdhae* 32; Caronnese 30; Rg Ticino 29; Asti** 28; Fossano* 26; Imperia* 21; Lavagnese* 20; Saluzzo* 12. *una partita in meno