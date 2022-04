All’AgriMercato di Induno Olona prodotti e consigli per il picnic del 1° maggio

Domani – sabato 30 aprile – all’AgriMercato che si terrà come di consueto a Induno Olona, in via Jamoretti in località San Cassano a partire dalle 9.30, si parlerà di grigliate e pic nic, in vista delle tradizionali gite fuori porta del 1° Maggio, e sarà distribuito il vademecum di Coldiretti Varese con i consigli per la grigliata perfetta.

Verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.