Contagi covid: incidenza stabile ma risale la curva tra gli over50

Per la terza settimana consecutiva, l’incidenza dei nuovi positivi ogni 100.000 abitanti in provincia di Varese è stabile. Erano 604 il 24 marzo, 605 settimana scorsa e 606 nell’ultimo report di Ats Insubria. I nuovi positivi registrati sono stati 5.412 mentre il tasso di positività dei tamponi è salito da 20,3 a 21,5%.

La curva pandemica, quindi, si mantiene superiore all’andamento registrato nello stesso periodo dello scorso anno anche se rimane profondamente diversa la pressione sugli ospedali.

All’ospedale di Varese questa mattina si contavano 63 degenti positivi mentre lo stesso giorno del 2021 erano 410, una condizione che era stata definita ancora “critica”.

Nei distretti dell’Asst Sette Laghi resta il Luinese il territorio con il maggior numero di contagi seguito da Laveno e Arcisate, mentre in quelli della Valle Olona c’è una maggior omogeneità di dati con Somma e Busto Arsizio leggermente superiori a Saronno e Gallarate.

CONTAGI PER FASCE DI ETA’

Se guardiamo alle fasce di età, si evidenzia un leggero aumento tra i cinquantenne i sessantenni, mentre rimangono stabili i contagi tra i più giovani, bambini adolescenti e ventenni.

«L’analisi dei dati dell’ultima settimana – commenta il direttore sanitario di Ats Giuseppe Catanoso – mostra un quadro di sostanziale stabilità nel numero dei contagi settimanali. Il numero dei ricoverati non appare in aumento. L’indice RDt, già da qualche settimana, si mantiene stabilmente intorno al valore 1, questo è indicativo di una fase di non espansione dell’epidemia. La fascia di età più esposta al contagio sembra essere quella che va dai 24 ai 64 anni».

SITUAZIONE EPIDEMICA NELLE SCUOLE

A scuola i casi emersi tra il 28 marzo e il 3 aprile sono stati 308 di cui 19 all’infanzia, 115 alla primaria, 81 nelle medie e 90 alle superiori. Sono stati messi in quarantena o sorveglianza 478 studenti , la maggior parte ragazzi delle superiori.

ACCOGLIENZA AI PROFUGHI DELL’UCRAINA

Prosegue, infine, la campagna di sorveglianza sanitaria per i profughi in arrivo dall’Ucraina: Ats Insubria ne ha presi in carico 4905 di cui 2696 minori. A tutti è stato fatto il tampone e i casi positivi sono stati l’1,4%. La quasi totalità è ospite di famiglie ( 4605) mentre sono 280 le persone in carico alle associazioni di volontariato e 20 ospitate nelle strutture prefettizie.

Non ci sono minori non accompagnati.