Per-corsi letterari in città con il Centro storico italiano

L’appuntamento è per domenica 10 aprile alle 14 in piazza Podestà

Domenica 10 aprile dalle ore 14, in piazza Podestà, in occasione della Terza edizione della Festa dell’Ecologia e dello Sport a cura di Eco Run di Varese, il Centro storico italiano presenta per-Corsi letterari in città. Durante la manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale dei Carabinieri di Varese, Armando Siciliano Editore, Nem Editore, Pietro Macchione Editore e Tracceperlamentedizioni, una trentina di scrittori e poeti presenteranno e leggeranno brani dai loro libri. Sarà per tutti un momento di gioiosa vita culturale. (nella foto i volontari dell’associazione nazionale carabinieri e del Centro storico italiano)