Dal 30 giugno multa doppia a chi non accetta i pagamenti elettronici

Il 30 giugno prossimo diventerà operativa la doppia multa per chi non accetta pagamenti elettronici con Pos (dall’inglese, point of sale – punto di vendita). L’ammontare della multa è di 30 euro a cui si deve aggiungere il 4% del valore della transazione negata.

Le transazioni oggetto del provvedimento sono quelle “fisiche”, gli acquisti in negozio per esempio o dai liberi professionisti, non riguarda ovviamente quelli online . Un esempio: se un esercente nega il pagamento con carta elettronica da 50 euro, dovrà pagare una sanzione complessiva di 32 euro, ovvero 30 euro di multa più 2 euro, il 4% del valore della transazione.

La multa doveva essere operativa dal 1 gennaio 2023, ma è stata anticipata di 6 mesi. L’obbligo del Pos esiste invece dal 2013.