Emozioni in piazza con i bimbi della Scuola dell’infanzia di Ferrera

Martedì 12 aprile dalle ore 14.30 l’asilo apre i cancelli e si riversa in piazza per condividere danze e allegria e con le famiglie

La scuola dell’infanzia di Ferrera scende in piazza martedì 12 aprile alle ore 14.30 per condividere con le famiglie un momento di danza e convivialità “insieme, per una rivoluzione gentile”, spiegano le insegnanti presentando “Emozioni in piazza”

Nel tempo della pandemia i bambini “continuando ad abbracciarsi con lo sguardo con la voce con il cuore ma anche con tutto loro corpo hanno in qualche modo riservato intatto sentimenti come l’allegria la creatività l’affetto la tenerezza”, assicurano le insegnanti raccontando di come la scuola abbia scelto di non rinunciare mai alla danza. “Danza come espansione della propria unicità e della propria creatività – spiegano – attraverso la danza della vita i bambini, ma anche noi maestre ,abbiamo fatto l’esperienza di essere contenuti e protetti, amati e rispettati ciascuno nei propri tempi di crescita”.

Un’esperienza bellissima e significativa che bambini e maestre hanno scelto di condividere con il resto della comunità, fuori dalle mura scolastiche.

Da qui l’idea di una festa in piazza dove potersi incontrare, dove celebrare la vita in un tripudio di emozioni e di passioni perché l’allegria è moltiplicatore dell’apprendimento.

Martedì 12 aprile alle ore 14:30 le porte della scuola dell’infanzia di Ferrera si aprono alla piazza per un momento di festa in cui “celebrare la vita e brindare alla gioia” e sperimentare insieme ai bambini l’allegria che deriva dalla danza, motore di apprendimento.

Tutti sono invitati a partecipare, nessuno escluso: “Non occorre saper danzare, con l’armonia della danza si ammorbidiscono spontaneamente le tensioni del corpo e le ansie del cuore”.

“Qui usiamo ripetere che chi non danza non sa cosa succede”, aggiungono citando il frammento di un vecchio proverbio. Provare per credere.