Giochi da regalare e barattare, a Castelseprio torna il Mercatino per i più piccoli

Il 1 Maggio 2022 si darà il via alla Seconda Edizione di Piccoli Imprenditori/trici crescono, ovvero il Mercatino dei Giocattoli. Visto il grande successo della prima edizione l’Associazione del Seprio APS con il patrocinio del comune di Castelseprio hanno deciso di mantenere la promessa fatta ai più piccoli.

L’evento sarà ricco di sorprese e di grandi novità, come conferma la Dottoressa Sara Lardo: “L’evento dello scorso anno è stata un’esperienza sicuramente positiva per i bambini che vi hanno preso parte. Si sono messi in gioco e sono stati in grado di adottare strategie comunicative e relazionali per trattare coi coetanei, mettendo in pratica le loro competenze di giovani imprenditori/imprenditrici”. Anche questa edizione saranno proprio i più piccoli a essere protagonisti e potranno regalare, barattare, scambiare, ecc. i giocattoli ormai non più usati.

Davide Fogliano, segretario dall’Associazione: “L’anno scorso la prima edizione ha superato le nostre aspettative, abbiamo accolto bambini che arrivavano da varie province lombarde e anche dal Piemonte. I piccoli imprenditori erano molto coinvolti e professionali, li abbiamo visti socializzare, giocare e condividere. Alla fine della giornata e nei giorni successivi abbiamo ricevuto molti messaggi da genitori che ci chiedevano di ripetere l’esperienza perché i figli erano rimasti affascinati da questo evento. Ogni Promessa va mantenuta e quindi grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, al Sindaco Silvano Martellozzo e all’enorme lavoro che fanno i volontari della nostra Associazione, ai quali voglio lanciare un enorme grazie, siamo riusciti a dare il via alla seconda attesa edizione.”

Come l’anno scorso il mercatino si svolgerà in via Alberto Da Giussano a Castelseprio dalle ore 9:00 alle ore 15:00. Tutti i partecipanti riceveranno l’Attestato e una merenda offerta dall’Associazione. L’evento sarà gratuito, ma sarà gradita un’offerta libera, che permetterà di portare avanti altri progetti.

Per partecipare potete contattare l’Associazione del Seprio al numero: 351-5190130, oppure tramite e-mail a: info@associazionedelseprio.it.

Per chi non ha bambini piccoli, ma ha giochi in buono stato abbandonati può contattare l’Associazione e donarli, verranno ritirati dai volontari.