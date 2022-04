Un giro ad anello intorno all’Eremo di Santa Caterina per la sesta tappa di VA in giro

VA in giro è il tour sta attraversando a piedi e in bicicletta tutta la provincia di Varese e i territori limitrofi. Dopo aver unito pedalando le due cittadine più rinomate dell’Alto Verbano (Luino e Laveno), in una tappa tutta su due ruote che potete rivivere cliccando qui, domani si torna a camminare. E lo faremo in uno dei luoghi simbolo del Varesotto: l’Eremo di Santa Caterina del Sasso. A farlo saranno Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, accompagnato da una giornalista e una guida escursionistica ambientale.

Caratteristiche della tappa



Lunghezza: 17 km

Dislivello positivo: 400 m

Il sentiero che percorreremo si sviluppa lungo la fascia costiera compresa tra Laveno e Monvalle, andando a scoprire l’Eremo di Santa Caterina, gioiello storico-architettonico della provincia di Varese. Oltre ad esso si ha l’opportunità di poter ammirare il piccolo nucleo di Cerro col suo panoramico lungolago e il Museo della Ceramica, la chiesetta romanica di San Defendente, l’antico centro di Arolo con la sua strada romana, il piccolo promontorio del Sasso Moro. Tutti i siti di grande interesse intervallati da finestre panoramiche tra le più belle di tutto il Verbano. Il sentiero si può chiudere ad anello percorrendo parte della Dorsale del Verbano che ci riporta a Laveno Mombello.

I protagonisti della tappa

Marco Giovannelli, alias “il diretùr” probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Le facciamo lo stesso? D’accordo, è il direttore di VareseNews e un grande appassionato di cammini. Ha percorso la Via Francigena dal Gran San Bernardo a Roma, il Cammino di Santiago (anche nella variante portoghese) e diversi cammini minori. E’ autore, per Terre di Mezzo Editore, della guida alla Via Francisca del Lucomagno.

Alessandra Favaro, giornalista e conten creator. Entusiasmo a mille per essere dei nostri, Alessandra è anche volontaria del WWF e con lei scopriremo quali emozioni può regalare un cammino in compagnia.

Alice Mometti, guida escursionistica ambientale. Alice è appassionata e grande conoscitrice di piante. Una vera anima selvatica, (su Instagram la trovate proprio così: @anima.selvatica) che non vede l’ora di guidarvi alla scoperta del bello che ci circonda.

Seguite la tappa live sulle nostre pagine

FACEBOOK: https://www.facebook.com/vaingiro

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vaingiro/