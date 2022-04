La Caronnese ospita l’Asti per ipotecare la salvezza

Dopo la sconfitta in casa del Novara (leggi qui), che va inquadrata nell’ottica di un risultato che sulla carta poteva essere preventivato, la Caronnese si rimette in corsa per raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza.

Raggiunti i 40 punti, la squadra rossoblu vede sempre più vicino il traguardo e domenica (10 aprile ore 15.00) al “Comunale” di Caronno Pertusella ospiterà l’Asti per ipotecare il discorso salvezza.

La squadra biancorossa piemontese è indietro cinque punti rispetto alla Caronnese, ai margini della zona playoff: vincere o mantenere le distanze vorrebbe dire per i rossoblu fare un passo significativo per il mantenimento della categoria.

Nelle ultime giornate, Novara a parte, la squadra di mister Manuel Scalise ha saputo ritrovare risultati e serenità, riuscendo a dare il massimo in campo e a infilare una bella serie di risultati positivi. Mancano sette gare alla fine della stagione e proseguire su questa strada sarà il compito da svolgere per concludere al meglio l’anno.

SERIE D GIRONE A – XXXII GIORNATA

Domenica 10 aprile ore 15.00: Caronnese – Asti; Casale – Borgosesia; Fossano – Gozzano; Derthona – Lavagnese; Pdhae – Chieri; Rg Ticino – Ligorna; Saluzzo – Novara; Sarnemese – Varese; Sestri Levante – Bra; Vado – Imperia.

CLASSIFICA: Novara 66; Sanremese 63; Derthona 51; Varese, Casale 49; Borgosesia 45; Bra 44; Gozzano, Chieri, Sestri Levante 42; Ligorna, Caronnese, Vado, Pdhae 40; Rg Ticino 36; Asti 35; Fossano 34; Imperia 29; Lavagnese 22; Saluzzo 18.