La primavera arriva alla Lavit&Friends Gallery di piazza Carducci a Varese con la mostra dell’artista toscano Massimo Barlettani “Meraviglia”.

La presenta così Alberto Lavit “Durante questa imprevedibile e drammatica primavera del 22, non potevo non circondarmi del profumo di “Meraviglia”, lo spettacolo dei fiori del grande Massimo Barlettani. Un artista toscano che ha saputo farmi riavvicinare all’arte floreale, interpretandola a modo suo in modo etereo ed elegante. Le sue opere sono capaci di farci star bene, di farci sentire vivi e liberi, ci aiutano ad amare la natura, a rispettarla e a coglierne l’ essenza”. Vi aspetto in galleria nel centro storico di Varese, per far due passi nel mio giardino immaginario dove anche le sculture di altri artisti ben si armonizzano e convivono”.

Le creazioni di Barlettani hanno la capacità di portare nelle nostre case la magica poesia del giardino fiorito e la grandezza delle sue tele ci fa entrare nel mondo dei fiori come fossimo leggiadre farfalle alla ricerca della linfa vitale.

Meraviglia. Opere di Massimo Barlettani

Lavit&Friends Gallery di piazza Carducci a Varese

Dal martedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

Per informazioni 3357119659.