Una laurea a pieni voti per il presidente della Commissione bilancio di Varese

Il consigliere PD e presidente della commissione bilancio in consiglio comunale a Varese Matteo Capriolo ha concluso definitivamente il suo ciclo di studi, ottenendo la laurea magistrale a pieni voti alla Liuc nella giornata del 27 aprile.

I festeggiamenti per avere ottenuto il voto di 110/110 con i colleghi consiglieri sono avvenuti già il giorno dopo: con un brindisi alla fine della seduta del consiglio comunale del 28 aprile.

«Alle vittorie e alle sconfitte – ha commentato sui social – A due anni intensi, di sacrificio e di lotta, per inseguire i propri sogni. Alla resilienza, alla curiosità, agli amici, alla mia famiglia, a chi crede in me, sempre. Non so come descrivere questi due anni, anche perché faccio ancora fatica a realizzare questo traguardo.

Va bene così, i ringraziamenti seri più avanti. Ora è solo vento in poppa».