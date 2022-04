Magistrati contro vecchie glorie: in campo a Varese per ricordare Falcone e Borsellino

Una grande iniziativa in programma per il prossimo 21 maggio: obiettivo sensibilizzare sul tema della legalità ricordando il sacrificio di chi ci ha creduto fino in fondo

Una foto eterna, Falcone e Borsellino che sorridono, abbracciati in uno scatto che dice tutto. Per ricordare il loro sacrificio a Varese si terrà un evento speciale: una giornata dedicata alla legalità sfruttando il ricordo di quanto è stato, ma anche la metafora più efficace che il gioco del calcio può suggerire. Per la serie: gioca pulito, e potrai vincere. E i maestri di queste materie per un giorno dismetteranno le toghe e vestiranno i colori delle loro squadre: la nazionale magistrati scenderà in campo contro la selezione delle “vecchie glorie” della serie A.

L’appuntamento è per il 21 maggio 2022 con l’evento “Per non dimenticare. 30 anni dopo in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”. L’evento si terrà presso lo stadio Franco Ossola Varese.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

ore 10 – 13: Incontro con gli studenti delle scuole superiori di secondo grado

Interventi:

1. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: storia di due magistrati che ci hanno insegnato ad alzare la testa. Perché sono ancora attuali?

2. La cultura come mezzo di contrasto alla criminalità.

3. Crescere, oggi, nella legalità è possibile? La strada tracciata dalla nostra Costituzione.

4. Domande degli studenti.

ore 14.30 apertura ingresso dello stadio per la partita

Ore 15.00 presentazione degli enti e delle associazioni intervenute e delle squadre

Ore 16.00 partita: Nazionale Italiana Magistrati VS Vecchie Glorie Serie A e Varese calcio

Ore 18.00 premiazioni.

Costo ingressi: studenti e under 20 €3, singolo €5, ingresso famiglia €10. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza alle associazioni: “Eleonora Cocchia” – “Vivere a Colori” – “Libera contro le mafie”.

Evento organizzato da Regione Lombardia – Brollo Style – Vivere a Colori – Libera contro le mafie