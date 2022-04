Il parcheggio dei dipendenti dell’ospedale Del Ponte: Tucci della Fials chiede risposte al sindaco

«Le dipendenti dell’Ospedale Del Ponte si trovano oggi in gravi difficoltà, perché dal primo aprile è venuta meno l’ordinanza che consentiva di parcheggiare gratuitamente, durante l’orario di lavoro, sulle strisce blu gestite da Avt. Ora, parcheggiare a pagamento, per infermiere e operatrici sanitarie, risulta decisamente troppo oneroso, come abbiamo avuto modo di ribadire già in precedenza. Per questo, in attesa di avere a disposizione i 50 posti auto previsti con il terzo lotto dei lavori all’Ospedale, ci eravamo appellati al sindaco Galimberti affinché prorogasse la gratuità dei parcheggi per le dipendenti. Ad oggi, non abbiamo ancora avuto nessuna risposta».

Francesco Tucci, delegato Fials e candidato alle ultime elezioni comunali con la lista Per una grande Varese – Bianchi sindaco, torna a sollevare la questione dei posteggi di Giubiano scaricando sull’amministrazione comunale l’onere di trovare una soluzione. Un tema che ricorre anche tra i punti caldi della discussione sindacale dei confederali in vista delle prossime elezioni delle RSU dal 5 al 7 aprile prossimi.

Tucci torna a chiedere un intervento di Palazzo Estense ma, in alternativa, rilancia l’ipotesi ritrovare un accordo vantaggioso con l’attuale gestore del multipiano di via Nino Bixio: «Alternativamente ai parcheggi blu, si valuterà la possibilità di confrontarci con i gestori del multipiano di via Nino Bixio per un abbonamento meno oneroso per i lavoratori».

SecondoTucci il tema dei parcheggi si estende anche all’area di Viale Monte Rosa per il personale che lavora nel distretto « Stiamo lavorando, come sindacato, ad un possibile accordo con la Provincia per usufruire a prezzi contenuti dell’autosilo di via Trentini, che può rappresentare una soluzione. Ma anche in questo caso, in via almeno temporanea, ci aspetteremmo un aiuto dal Comune».