Rubate le bici dei bambini della squadra ciclistica”Remo Calzolari 1983″

È stata una domenica amara per i piccoli atleti della società ciclistica Acsd Remo Calzolari 1983 di Camnago Boscone che oggi dovevano partecipare alla loro prima gara ciclistica. Quando sono andati a prendere le biciclette si sono accorti che non c’erano più perché qualcuno le aveva rubate. «Una mancanza di rispetto verso dei bambini che dopo un mese di allenamento attendevano con ansia la loro prima gara e dovranno partecipare senza la loro bicicletta – scrive in un post la società ciclistica – Chi avesse informazioni o dovesse avvistarne qualcuna contatti pure la società».

Galleria fotografica Furto nella sede della società ciclistica Remo Calzolari di Camnago Boscone 4 di 7