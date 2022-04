Standing ovation a Tradate per il coro della polizia penitenziaria di Busto Arsizio

A far partire la “standing ovation“ sabato sera, alla biblioteca Frera di Tradate, il senatore Stefano Candiani, che in prima fila ha applaudito un concerto speciale, quello della polizia penitenziaria in servizio a Busto Arsizio che si è esibito in un’iniziativa aperta alla cittadinanza.

Tutto esaurito fra il pubblico, che si è goduto l’esibizione, più di 200 persone presenti che hanno creato un clima caldo e accogliente. Poi le autorità: l’amministrazione comunale, i rappresentanti delle forze dell’ordine e il direttore della casa circondariale di Busto Arsizio Orazio Sorrentini. Il coro “Light Blue Singers” è composto da agenti di polizia penitenziaria che prestano servizio nella casa circondariale di Busto Arsizio: non sia tratta dunque di cantanti professionisti.

Il coro nasce dall’idea della comandante Rossella Panaro con l’obiettivo di rafforzare spirito di corpo e motivazione degli agenti. Ad affiancare i “Light Blue Singers”, l’ensemble AllegroModerato, esempio di inclusività formato da artisti, insegnanti e musicisti con disabilità. L’incontro con il coro “AllegroModerato” ha dato vita ad un progetto inclusivo di più ampio respiro. La cooperativa AllegroModerato è nata difatti con l’intento di dimostrare che la formazione musicale può attivare e sviluppare energie e competenze emotive, cognitive e relazionali. Tali risorse valorizzano la qualità della vita delle persone con fragilità psichiche, mentali e fisiche. La persona che ha difficoltà nell’organizzazione del pensiero, nella gestione delle emozioni e delle relazioni, trova nell’esercizio del lavoro musicale la possibilità di rielaborare ed esprimere il proprio mondo interiore e di condividerlo con profondità e consapevolezza.