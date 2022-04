Tre su tre per i Patrini Malnate: sconfitti 9-0 i Tigers Cagliari

Prosegue il percorso netto dei Patrini Malnate, che anche nel terzo impegno stagionale ottengono una vittoria superando con un netto 9-0 i Tigers Cagliari.

Al Gurian Field di Malnate i padroni di casa sfruttano la forza d’urto dei giovani per sbloccare la gara: i punti messi a segno da Raddiri, Di Francescantonio e Trombini permettono loro di mettere la gara in discesa e portarsi a casa la terza vittoria in tre gare di campionato.

Al termine della partita non è mancato il terzo tempo, in piena tradizione Patrini.

Il prossimo appuntamento sarà sabato 30 aprile, ancora a Malnate, contro i Blind Fighters di Firenze. Nell’occasioni ci saranno due belle novità in collaborazione con VareseNews.