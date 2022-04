Un “Pollicino pop” in scena al Teatro Duse di Besozzo

Ultimo appuntamento della rassegna “Vengo anch’io! Fiabe e storie a Teatro”, domeniche pomeriggio al Teatro Duse promosse dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Compagnia C’è un asino che vola, dedicate ai bambini e alle famiglie in scena spettacoli divertenti, fiabe e storie, in queste domeniche di primavera.

Domenica 24 aprile alle 16.30 al teatro Duse L’Associazione Teatro Invito metterà in scena in modo del tutto personale la fiaba di Pollicino. Pollicino Pop si muove sul filo delle emozioni: le paure suscitate dalla fiaba (essere abbandonati, essere divorati…) vengono bilanciate da una messinscena all’insegna dell’ironia, del gioco teatrale, della musicalità. Lo spettacolo è consigliato ai bambini dai 5 anni.

Pollicino Pop E’ la storia della moglie di un orco, che non è mai contento, ha veramente un pessimo carattere e per di più è assolutamente insaziabile. Tutte le sere, tornando a casa, si lamenta per la cena, non ne ha mai abbastanza. Però, in fin dei conti, è un ottimo marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini. Tutto andò bene finché l’orco una sera si presentò alla porta quel piccoletto. Lui e i suoi sei fratelli ci hanno messo tutto a soqquadro.

L’ingresso unico al costo di 5,00€ è su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com . E’ disponibile anche la prevendita presso Musical Box via XXV Aprile a Besozzo tel.0332/770479. Al fine di rispettare le norme Covid vigenti è possibile accedere allo spettacolo muniti di mascherina Ffp2 ed è richiesto il SuperGreen Pass sopra i 12 anni.