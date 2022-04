Varese apre le porte di palazzo Estense con diverse visite guidate

La sala matrimoni del Comune di Varese, ha ospitato questa mattina, mercoledì 27 aprile, la conferenza stampa per la presentazione di “Palazzo Estense come non l’hai mai visto“, un progetto che apre le porte della storica dimora dei Giardini Estensi ai cittadini, con visite guidate negli spazi inesplorati alla scoperta della storia della nostra città.

«L’apertura straordinaria di Palazzo Estense è un’occasione unica per entrare all’interno del palazzo comunale, cuore pulsante dell’attività civica di Varese – ha affermato Enzo Laforgia, Assessore alla Cultura – un’opportunità per tutti i cittadini di scoprire inediti spazi dal notevole valore storico e artistico, in un luogo che appartiene a tutti noi».

Il primo appuntamento sarà domenica 8 maggio, dalle ore 20 alle 23, quando i cittadini e turisti potranno immergersi negli spazi inesplorati di Palazzo Estense. Si proseguirà poi il 23 e il 25 maggio, dalle ore 18 alle 22. Le visite poi continueranno anche il 2 giugno, dalle ore 15 alle 18, e il 23 giugno dalle ore 20 alle 22.

Le visite – accompagnate dal racconto di alcune giovani volontarie del servizio civile – si svolgeranno lungo un percorso di 10 tappe. Il giro completo durerà 60 minuti circa e i visitatori saranno accolti sotto il portico del Palazzo comunale, all’esterno del Salone Estense, in gruppi di 12 persone, così da garantire la miglior fruizione del servizio e nel rispetto della sensibilità di alcuni spazi. I partecipanti verranno poi condotti dalle volontarie lungo l’itinerario esplorativo attraverso i luoghi, la storia e l’arte di Varese.

«Questa idea era stata già manifestata in campagna elettorale – conclude l’assessore – il Sindaco apre questi luoghi per restituirli alla città. A partire da oggi alle 2 sarà possibile iniziare a prenotare le visite. Il percorso di visita prevede l’ingresso in salone Estense, sala montoli, oltre ai luoghi dove lavora il sindaco e si concluderà in due tempi: il primo nell’attuale sala giunta e nel secondo una visita veloce nel lapidario. Si tratta della restituzione di un luogo importante che tutti percepiscono come luogo delle scelte politiche della città, ma che merita di essere visitato per l’importanza dei luoghi che lo compongono».

Per partecipare alle visite sarà obbligatoria la prenotazione da effettuare su eventbrite. Il link si può trovare sui siti www.comune.varese.it e su www.vareseinforma.it. Il link per le prenotazioni: https://www.eventbrite.com/o/comune-di-varese-33892565769