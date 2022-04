Il Varese cerca conferme e punti contro il Bra

Dopo le tre sconfitte in fila, il pareggio di Sestri Levante è stato un piccolo passo verso la guarigione, ma che deve essere seguito dai fatti e dai punti. Il Varese vuole tornare alla vittoria e domenica 3 aprile (ore 15.00) al “Franco Ossola” ospiterà un Bra che sa sempre essere coriaceo. Sarà l’occasione anche per riconciliarsi con lo stadio di Masnago, dove la vittoria manca dalla sfida con l’Imperia del 27 febbraio ma che da febbraio – tolta la parentesi contro i liguri nerazzuri – lo ha visto cadere contro Novara, Borgosesia, Pdha e Derthona.

In casa biancorossa, con mister Ezio Rossi ancora in silenzio, a presentare la gara è stato il presidente Stefano Amirante, che ha colto l’occasione anche per approfondire altri argomenti: «Contro il Bra è una gara che vogliamo vincere ma sappiamo che non sarà semplice perché gli avversari verranno a giocarsi le possibilità di rientrare nella zona playoff. Giocare in casa deve essere un vantaggio, ma con i tifosi non c’è una situazione tragica. Mercoledì a Sestri Levante ho visto la partita nello stesso settore senza problemi. Vogliamo sottolineare che società e squadra non sentono la tifoseria come una nemica».

«Non entro in aspetti tattici che non mi competono – prosegue il presidente biancorosso – anche se le scelte, considerato che purtroppo D’Orazio ha concluso la stagione a causa del grave infortunio al ginocchio, alle assenze di Disabato e Parpinel e alla squalifica di Mapelli, saranno pressoché obbligate. In questo momento del campionato però, con otto gare ancora da giocare, vogliamo responsabilizzare i più esperti che in questo finale devono essere decisivi e trainare gli altri. Il nostro obiettivo è quello dio fare i playoff e vincerli; la società continua a fare il meglio possibile».

Come anticipato dal “pres” Amirante, le scelte di formazione saranno quasi obbligate, almeno per difesa e centrocampo. In porta Trombini, il pacchetto arretrato vedrà Premoli con Monticone e Marcaletti, in mediana Gazo e Cantatore, con Piraccini che potrebbe essere schierato da mezzala in caso di 3-5-2 o da trequartista nel 3-4-1-2. Fasce laterali con Foschiani a destra e Tosi a sinistra mentre in avanti si giocheranno i due posti Mamah, Pastore, Di Renzo e Cappai.

SERIE D GIRONE A – XXXI GIORNATA

Domenica 3 aprile ore 15.00: Asti – Rg Ticino; Borgosesia – Sanremese; Chieri – Vado; Varese – Bra; Fossano – Saluzzo; Gozzano – Casale; Imperia – Sestri Levante; Lavagnese – Pdhae; Ligorna – Derthona; Novara – Caronnese.

CLASSIFICA: Novara 63; Sanremese 60; Derthona 50; Varese 48; Borgosesia, Casale 45; Bra 43; Gozzano 42; Chieri 41; Ligorna, Caronnese 40; Vado, Sestri Levante 39; Pdhae 37; Rg Ticino 35; Asti 34; Fossano 31; Imperia 29; Lavagnese 22; Saluzzo 18.