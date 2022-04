Varese in fiera a Lugano per valorizzare il turismo di prossimità

Ora tocca a Lugano: «In una primavera ricca di attività promozionale – spiega il presidente di Camera di Commercio, Fabio Lunghi –, dopo aver presentato l’offerta varesina alla Fiera del Cicloturismo di Milano, alla Borsa internazionale dei Laghi svoltasi a Desenzano del Garda e poi alla Bit, in questo fine settimana concentreremo l’attenzione sul turismo di prossimità».

Da oggi (giovedì 28 aprile, ndr) e fino a domenica 1° maggio, il nostro territorio sarà infatti protagonista a PrimExpo Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, in svolgimento al Centro Espositivo di via Campo Marzio nella città ticinese. Quello di Lugano, con oltre 25 anni di esperienza, è considerato l’evento fieristico leader nella Confederazione Elvetica, che si svolge in un periodo dell’anno a grande rilievo: è in questi giorni, infatti, che i turisti svizzeri pianificano weekend lunghi e vacanze estive.

A loro, Varese si proporrà con le offerte collegate ai diversi progetti sviluppati da Camera di Commercio. Ed ecco allora l’iniziativa Varese #DoYouLake?, con le proposte sui nostri laghi che nel 2021 avevano visto una forte crescita dei pernottamenti legati al turismo di prossimità: basti pensare che, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, quelli degli italiani sono cresciuti del 2,7% perfino rispetto al 2019. L’incremento complessivo delle presenze nelle strutture di quest’area ha portato anche a un aumento della permanenza media, che è salita a 3,4 giorni. Positivo anche l’andamento relativo alla zona del Lago Ceresio, pur con numeri contenuti, ma promettenti: qui, gli arrivi sono stati 8.802 (+13,6% nell’ultimo anno) e i pernottamenti, a quota 26.460, sono aumentati del 27,1% nel confronto con il 2019.

Oltre a quello di Varese #DoYouLake, ai visitatori del salone luganese verrà proposto anche il materiale relativo agli altri prodotti turistici frutto dell’attività promozione di Camera di Commercio. Il riferimento è a Varese Destination Wedding, che comprende oltre ottanta operatori del settore matrimoni ed eventi, e a #VareseDoYouBike, iniziativa che, partendo dal progetto Varese Sport Commission per far crescere il turismo “active&green”, punta a dare ulteriore impulso a un contesto di eccellenza per il nostro territorio, da sempre luogo eletto per le due ruote a pedali. In sinergia con operatori, enti locali e associazioni stiamo realizzando un sistema diffuso di offerte e servizi integrati, con opportunità in termini occupazionali e di sviluppo economico. E alla rassegna di Lugano, tra le varie proposte, sarà offerto il materiale relativo alla Gran Fondo Tre Valli Varesine 2022, evento dedicato agli amanti della bicicletta in programma domenica 2 ottobre, con l’organizzazione della S. C. Alfredo Binda: «La 6° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine Uci World Series – spiega il presidente della società, Renzo Oldani –, grazie soprattutto alla bellezza paesaggistica del nostro territorio, alla buona organizzazione logistica e alla grande grande attenzione per la sicurezza dei ciclisti è entrata a pieno titolo nel novero delle Gran Fondo più partecipate e apprezzate a livello internazionale, capace di attrarre a Varese molti appassionati da tutto il mondo, che colgono l’occasione per trascorrere alcuni giorni alla scoperta del nostro territorio».