Varese protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo

L’edizione 2022 della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), la più importante rassegna del settore in programma nei padiglioni di FieraMilanoCity da domenica 10 a martedì 12 aprile, vedrà Varese ancora una volta protagonista grazie a Camera di Commercio.

«In un’efficace sinergia con Regione Lombardia – sottolinea Fabio Lunghi, presidente della stessa Camera di Commercio –, saremo alla Borsa Internazionale del Turismo per dare visibilità all’offerta di un settore che, dopo la grande sofferenza dell’ultimo biennio, è pronto alla ripartenza. Vogliamo aiutare in modo concreto questo settore a riavviare un percorso di crescita che, fino al 2019, aveva avuto riscontri molto positivi, con una crescita forte e continua negli arrivi e nei pernottamenti. Non meno significativo, con particolare riferimento alla zona dei laghi, è stato il riscontro anche delle ultime estati dell’attività promozionale svolta per valorizzare il turismo di prossimità. Il tutto usufruendo, grazie all’impegno e alle competenze messe in campo dagli operatori, di strutture e servizi sempre più adeguati rispetto alle esigenze del turismo moderno».

Alla BIT 2022, Camera di Commercio proporrà allora i suoi progetti legati alle nuove modalità di quel turismo esperienziale che si sta affermando a livello internazionale. È il caso dell’iniziativa #varesedoyoubike che vede Camera di Commercio, nell’ambito del suo progetto Varese Sport Commission, operare in sinergia con enti locali operatori e associazioni di categoria per costruire al meglio un sistema cicloturistico quale nuovo tassello nella promozione territoriale.

Tra le proposte varesine offerte all’attenzione del pubblico e dei buyer presenti alla BIT, ci saranno infatti i primi itinerari delineati all’interno di questa iniziativa, che è in pieno sviluppo e sta procedendo sulla strada dell’aggregazione dell’offerta. «Stiamo agendo in modalità bottom-up – sono sempre parole di Lunghi – con il coinvolgimento delle diverse realtà presenti sul territorio lungo la filiera del cicloturismo: in sinergia con operatori, enti locali e associazioni vogliamo, infatti, realizzare un sistema diffuso di offerte e servizi integrati, con opportunità in termini occupazionali e di sviluppo economico».

Insieme a quello di #varesedoyoubike, allo stand di Camera di Commercio sarà diffuso anche il materiale del progetto Varese Destination Wedding «Un’iniziativa che vede la sinergia di già oltre settanta operatori – conclude il presidente dell’ente di piazza Monte Grappa – impegnati a valorizzare le nostre eccellenze su quel filone del turismo wedding che, con i viaggi e gli spostamenti per la celebrazione dei matrimoni e i relativi eventi, è sempre di più in grado di generare indotti significativi. Un progetto che, ancora una volta tra quelli avviati dalla nostra Camera di Commercio, è diventato una case history: Regione Lombardia ci ha, infatti, scelto quali testimonial all’interno di un convegno dedicato appunto al turismo matrimoniale che si terrà alle 12.30 della giornata inaugurale della rassegna, domenica 10 aprile».

L’offerta varesina alla BIT sarà presente alla BIT 2022 anche attraverso gli operatori del circuito dei bike hotel “Lago Maggiore Bike Experience” e quelli del consorzio turistico “Varese Convention and Visitors Bureau”, impegnati a valorizzare il nostro territorio con un’attività di promo-commercializzazione.