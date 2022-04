In vendita l’ex sede della Asl di via Bernardino Luini a Varese

Ats Insubria mette in vendita lo stabile di Via Bernardino Luini a Varese. Era stato il dispensario dove migliaia di bambini sono transitati per le vaccinazioni. Poi ospitò la medicina sportiva e lo sportello per l’alimentazione. Molti cittadini si riferivano a questo stabile per fare la vaccinazione antinfluenzale o un controllo pneumologico o cardiologico.

Dal 2013, però, in via Luini non c’erano più servizi, tutto trasferito nella sede di via Rossi.

L’Agenzia, quindi, ha deciso di vendere lo storico stabile nel centro città, oltre a un’abitazione in via Maspero, frutto di un lascito e due terreni edificabili in Via della Valletta e Via Passo Buole.

“In linea con le indicazioni regionali e con il Piano triennale delle opere pubbliche, abbiamo individuato questi quattro beni di evidente interesse per il mercato immobiliare e per gli operatori economici che potrebbero dare un’adeguata e nuova destinazione d’uso a queste quattro proprietà” dichiarano da ATS Insubria.

Il bando e la documentazione relative all’alienazione sono pubblicati sul sito di ATS Insubria. La presentazione delle offerte scade il 10 giugno alle ore 12, mentre l’asta pubblica si svolgerà il 14 giugno 2022 alle ore 11.