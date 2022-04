Visite aperte al Mulino di Turro a Monvalle, sede dell’antica stamperia

I proprietari del Mulino saranno lieti di accogliervi e ospitarvi in un luogo d’incanto, pensato e destinato in futuro ad essere lo sfondo ideale per iniziative legate all’arte e alla condivisione di conoscenza

Sabato 2 aprile dalle 14.30 alle 18.00 giornata conclusiva del laboratorio tipografico “CREO IL MIO LIBRO” condotto da “Rotte Contrarie” iniziativa inserita nel progetto “LiberaMente! Azioni multimediali per avvicinare i ragazzi alla lettura”; ideato dal Comune di Besozzo e co-finanziato da Fondazione Cariplo che vede come attivo sostenitore il Comune di Monvalle.

Il pubblico potrà accedere e visitare gratuitamente la sede della stamperia inserita nella magica cornice del Mulino di Monvalle via Tense, 2. Giancarlo Bianchi e Serena Timperanza presenteranno i manufatti realizzati dai ragazzi nei mesi invernali durante il laboratorio, mostrandoci come un’arte e una sapienza così antica abbiano saputo entusiasmarli e avvicinarli all’oggetto libro da un punto di vista inedito: non quello di leggerlo ma quello di crearlo con le proprie mani!

I proprietari del Mulino saranno lieti di accogliervi e ospitarvi in un luogo d’incanto, pensato e destinato in futuro ad essere lo sfondo ideale per iniziative legate all’arte e alla condivisione di conoscenza.

Per info: www.rottecontrarie.it