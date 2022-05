Aperta la prevendita per la finale playoff Sanremese – Varese

Finiti i festeggiamenti per la vittoria di Casale (leggi qui come è andata), il Città di Varese si rimetterà al lavoro da martedì per preparare l’ultimo atto di questa stagione: la finale playoff in casa della Sanremese.

La gara andrà in scena domenica 29 maggio alle ore 16.00 allo stadio Comunale di Sanremo e i biancorossi potranno solo vincere per festeggiare il primo posto negli spareggi promozione. I padroni di casa liguri invece avranno a disposizione anche il pareggio per festeggiare. Come per la semifinale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai supplementari ma se l’equilibrio dovesse perdurare la vittoria verrà assegnata alla Sanremese, che ha chiuso il campionato al secondo posto.

La società matuziana ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti:

I biglietti del settore ospiti sono in vendita presso “Varese Dischi” in Galleria Manzoni a Varese fino alle 19:00 di sabato. Il costo del singolo biglietto, che sarà nominativo, è di 10 euro più i diritti di prevendita. Per il settore ospiti non è prevista la vendita del biglietto sul posto.