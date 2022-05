Cade dalla bici a Mendrisio, grave un ragazzo di 14 anni

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 maggio, poco prima delle 17 in via Corta a Salorino, quartiere di Mendrisio, un 14enne residente nel Mendrisiotto è caduto dalla propria bici riportando gravi ferite.

Secondo una ricostruzione dei fatti della Polizia Cantonale, il ragazzo stava percorrendo la strada in discesa e, per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Mendrisio, i soccorritori del SAM nonché della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 14enne ha riportato serie ferite.