Casciago, una giornata di tennis per supportare Emergency

In campo dalle 9 del mattino alle 17 per una buona causa: aiutare Emergency e le sue attività svolte in giro per il mondo anche in zona di guerra. Domenica 5 giugno il Tennis Club Varese – che ha sede a Casciago, in via Matteotti 84 – mette a disposizione due campi in erba sintetica per la disputa di un torneo “doppio giallo” (quindi con coppie formate per sorteggio) amatoriale il cui ricavato sarà devoluto all’organizzazione fondata da Gino Strada.

Durante l’intera giornata i bar e il ristorante del TC Varese saranno aperti mentre in alcuni spazi saranno presenti i gazebo con i volontari di Emergency che fanno capo al Gruppo di Varese. Le iscrizioni sono raccolte dalla segreteria del club al numero di telefono 0332-1563853 oppure all’indirizzo e-mail tcvarese@hotmail.com.

La quota minima per partecipare è di 20 euro che sarà interamente devoluta a Emergency. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a una data successiva. (Foto di Thaddeus Moore da Pixabay)