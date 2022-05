A Giugno ad Ispra torna il torneo di beach volley in onore di Armando Sacchiero

È tempo di beach volley a Ispra. Grazie all’impegno degli Amici del Volley, in collaborazione con Pallavolo Ispra e con il patrocinio del Comune di Ispra, torna il 4 e 5 giugno il II memorial Armando Sacchiero, storico presidente della società ASCE Pallavolo Ispra.

Le squadre saranno composte da 3 giocatori, con una donna obbligatoriamente sempre in campo (minimo 4, massimo 6 iscritti per squadra). Oltre ai premi per le 3 prime squadre classificate, sono previsti, grazie agli sponsor, numerosi premi ad estrazione.

L’appuntamento è per il 4 e 5 giugno presso l’International Camping di Ispra, in via Carducci 943.