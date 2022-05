Quando la moda fa rete sul territorio, sul Lago Maggiore arriva la “Fashion Night”

Il lungolago di Angera sarà la passerella della serata evento organizzata dal Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino per fare con “eleganza e stile” territorio e rete tra il Basso Verbano e dell’area dell’aeroporto. Dopo il successo “dell’edizione zero” a Volandia, questo fine settimana – sabato 28 maggio (20:45) – ritorna infatti la “Fashion Night”, la sfilata di moda che promuove le attività commerciali di sette Comuni del Varesotto: Angera, Vergiate, Mercallo, Mornago, Sesto Calende, Somma Lombardo e Taino.

Saranno ventidue le realtà che, a più livelli, si metteranno in vetrina sul “Pratone” di Piazza Garibaldi, dove saranno posizionate 350 sedie per la nuova “sfilata di moda itinerante” che il prossimo inverno farà tappa a Somma Lombardo.

«Riteniamo che uno dei compiti del distretto sia la valorizzazione delle realtà locali. Fare rete rimane uno dei modi migliori per allargare i propri orizzonti. L’ingresso allo spettacolo, dalla durata di circa un’ora e mezzo, è libero e gratuito. Chi arriverà più tardi, nel caso trovasse tutte le sedie occupate, potrà comunque assistere in piedi» spiega l’assessore angerese al commercio Francesca Burattinello facendo gli onori di casa nella conferenza stampa di presentazione di oggi, mercoledì 25 maggio, alla quale hanno partecipato anche il presidente del distretto – e vicesindaco di Sesto Calende – Edoardo Favaron, il vicesindaco di Taino Dario Baglioni, l’assessore sommese Stefania Vanni e il rappresentante di Uniascom Bettoni (nella foto sotto).

«Dopo la coinvolgente “performance” di Volandia come distretto avevamo deciso che il prossimo evento estivo si sarebbe svolto ad Angera – aggiunge Favaron -. Puntiamo molto su questa iniziativa, questo nuovo progetto del Distretto del Commercio vuole farsi conoscere portando attività nuove, che significa anche portare nuove opportunità. Il nostro mantra è dare la giusta visibilità ai negozi di vicinato, altrimenti corriamo il rischio che i nostri centri città continueranno a svuotarsi a causa dei grandi centri commerciali e della concorrenza online».

Anche se a sfilare nell’edizione “on the lake” della Fashion Night saranno quattro Comuni (Angera, Vergiate, Sesto Calende e Mercallo), ciascun paese contribuirà alla buona riuscita grazie alla partecipazione di attività che vanno anche oltre al mondo della moda inteso in senso stretto: dall’estetista al fiorista, passando per i negozi di gioielli e ottica ma anche di comunicazione; sul “red carpet” ciascuna delle ventidue attività avrà modo di avere la propria visibilità. L’evento, infatti, punta non solo a mettere in mostra le eccellenze del territorio ma anche a insegnare il valore della collaborazione, perché se «il territorio fa squadra, allora vince e convince»

«L’anno scorso abbiamo assisto alla bella sfilata di Volandia, in quell’occasione stavamo attraversando in un momento difficile (la pandemia, ndr.) ma la manifestazione è comunque stata stupenda – conclude Bettoni di Uniascom -. In quel momento abbiamo capito che fosse l’attività giusta da riproporre grazie al lavoro svolto delle associazioni insieme ai Comuni, che stanno facendo rete nei distretti. Inoltre, in questo ultimo periodo abbiamo presentato un programma di formazione dedicato proprio aie commercianti dei distretti. In futuro non mancheranno altre occasioni, anche in qualcosa di più corposo, come un aiuto diretto».

I NEGOZI PARTECIPANTI