A Lozza eventi per bambini e jazz per il “rinato” teatrino all’aperto

Un pomeriggio di festa all’interno del Parchetto “Il Fanciullino” di Lozza, di fronte la Scuola Elementare, dove verrà inaugurato il ristrutturato teatro all’aperto. L’appuntamento è per sabato 14 maggio, dalle 18, quando prenderà il via uno spettacolo teatrale per bambini e dei laboratori.

A seguire si terrà la performance di Luca Vullo, ambasciatore nel mondo della gestualità italiana. Si conclude con un concerto di musica Jazz dei 4th (Mauro Brunini alla tromba, Achielle Giglio al contrabbasso, Victor Gordo al pianoforte, Luca Grasso alla batteria). Per tutto il pomeriggio e la serata sul posto un chiosco dei gelati, i panini degli Alpini e una “libreria itinerante”.

«Abbiamo voluto – dice il sindaco Giuseppe Licata – investire su un luogo di socialità e di cultura, anche come reazione alla pandemia che ci ha indotti all’isolamento. Il teatro all’aperto garantisce maggiore sicurezza in termini di possibili contagi e si presta molto bene per spettacoli e attività culturali. Stiamo già lavorando ad una serie di eventi per il periodo estivo, accoglieremo volentieri compagnie teatrali anche amatoriali che vorranno esibirsi».