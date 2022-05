A Malnate la prima “Maratona del Benessere”

Non una vera competizione sui 42 km ma una camminata tra dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache

Malnate pensa alla salute. Per questo sabato 21 maggio è prevista la “Maratona del Benessere”. Non si tratta di una corsa sulla distanza dei 42 km come la competizione che prende spunto dall’antica Grecia, ma di una passeggiata insieme a un gruppo di camminatori dedicata al benessere e alla prevenzione delle malattie cardiache.

L’associazione “Ama il tuo cuore” e Sos Malnate installeranno al Parco Primo Maggio dei gazebo per illustrare le azioni di prevenzione.

Al termine della camminata, verso le ore 11.30, il punto di arrivo sarà ancora il Parco di via Savoia dove ci sarà l’inaugurazione dell’Area Fitness inclusiva intitolata “Benessere inclusivo”.

La “Maratona del Benessere” sarà la prima iniziativa organizzata dal Comune di Malnate incentrata sulle tematiche di prevenzione. I prossimi appuntamenti saranno l’11 giugno con la Camminata dell’Avis e il 9 luglio con la camminata per la Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.