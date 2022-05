Misano Camp: un’estate tra sole, mare e sport

Sono aperte le iscrizioni alla stagione estiva al Misano Camp, con la 2° edizione speciale in programmazione in Toscana, a Marina di Massa, presso la Casa per Ferie Torre Marina.

Quella del Misano Camp è una vacanza multisport studiata e organizzata per chi desidera vivere un’esperienza unica con tanto sport, sole, mare, buon cibo e moltissimi di amici con cui giocare e divertirsi.

Abbiamo tutti bisogno di tornare a sorridere, giocare, vivere una vita di relazioni che ci facciano stare bene. Misano Camp è l’iniziativa giusta per i ragazzi chi cercano autonomia e vogliono diventare grandi grazie alle giuste esperienze.

QUANDO

1° Turno: da domenica 3 a domenica 10 luglio 2022

2° Turno: da domenica 10 a domenica 17 luglio 2022

3° Turno: da domenica 17 a domenica 24 luglio 2022

4° Turno (speciale giovani): da domenica 24 a domenica 31 luglio 2022

Ai turni 1°-2°-3° sono ammessi i nati dal 2009 al 2014; al turno 4° (speciale giovani) sono ammessi i nati nel 2007 e 2008.

QUOTA DEL SOGGIORNO

Quota soggiorno settimanale “all-inclusive” 580 euro.

Sconti per iscrizioni a doppi turni e per secondi/terzi figli.

Sconto speciale con codice “Varesenews” per iscrizioni al 2°-3° turno.

COSA COMPRENDE LA QUOTA

– Soggiorno (8 giorni-7 notti) con pensione completa (colazione, pranzo, merenda, cena)

– Trasferimento con pullman gran turismo andata e ritorno Milano-Torre Marina

– Attività sportive durante la giornata con animazione serale

– Gestione delle attività da parte di Istruttori ed Educatori qualificati

– Utilizzo esclusivo di aree sportive dedicate

– Area riservata Misano Camp al mare e in piscina

– Gita settimanale presso Acqua Village di Cecina

– In regalo a fine turno la t-shirt Misano Camp

– Divisa Misano Camp in comodato d’uso durante il soggiorno

– Partecipazione a tornei, gare, giochi, partite... con premiazione finale

– Assicurazione RC + polizza infortuni

– Assistenza medica h24

EVENTO DI PRESENTAZIONE

Venerdì 20 maggio alle ore 20.30, attraverso un incontro on-line, verrà presentata la vacanza con spiegazione delle attività e spazio aperto alle domande dei genitori presenti. Per il link alla riunione on-line consultare il sito internet dedicato.

Per maggio informazioni, sconti e per accedere al modulo di iscrizione clicca qui

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Organizzazione e gestione: AGC Eventi

Via Francesco Domenico Guerrazzi 9, Bergamo

Responsabile:Andrea Schiavi

Tel. 3472736276

Email: info@misanocamp.it

Sito | Instagram