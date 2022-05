Open day Smile Camp 2022

Domenica 8 maggio allo Sport+ Center Malerba di San Vittore Olona, è in programma un open day per scegliere con serenità e consapevolezza un’estate di sport, gioco e divertimento

Domenica 8 maggio allo Sport+ Center Malerba di San Vittore Olona, è in programma un open day per scegliere con serenità e consapevolezza un’estate di sport, gioco e divertimento.

Un momento gratuito di festa e incontro è la migliore occasione per capire i valori degli Smile Camp 2022, per conoscere le modalità educative che ispirano la proposta e per incontrare lo staff coinvolto.

Un’opportunità per confrontarsi e trovare risposta ad ogni richiesta di informazione e curiosità, specialmente nel momento informativo dedicato ai genitori che si terrà alle ore 17.15.

Durante l’open day i ragazzi potranno sperimentare alcune attività di gioco e creatività in pieno stile Smile Camp che quest’estate potrete trovare nelle location di Castellanza, Olgiate Olona, Rescaldina e San Vittore Olona.