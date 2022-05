Scontro tra due auto in viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, una donna ferita

Scontro in viale Duca d’Aosta nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì. Due auto, un’utilitaria e un suv, si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con la via Generale Biancardi. Nell’impatto una donna di 52 anni ha riportato ferite non gravi ed è stata trasportata in ospedale in codice verde. Sul posto un’ambulanza e la Polizia Locale.