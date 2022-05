Senso unico alternato in Via Marconi a Besozzo per una perdita di gas

Lunedì mattina con qualche disagio per Besozzo, a causa di lavori lungo la strada statale in via Marconi. Intorno alle 8 è stata registrata una perdita alla rete del gas; per garantire la sicurezza dell’intervento è stato installato un senso unico alternato tra via De Amicis e via De Gasperi.

I lavori dovrebbero concludersi nel pomeriggio, attorno alle 17.30.