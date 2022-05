Sulla A4 chiude per una notte a Milano lo svincolo di viale Certosa

Chiude per una notte – quella tra venerdì 27 e sabato 28 maggio – lo svincolo di Milano Viale Certosa per consentire alcuni lavori alla pavimentazione stradale. Lo svincolo, che si trova sull’autostrada A4 Milano-Brescia, non sarà disponibile (in uscita per chi proviene da Brescia) per i viaggiatori tra le ore 22 di venerdì 27 e le ore 5 di sabato mattina.

Le Autostrade consigliano in alternativa di uscire allo svincolo di Cormano (Km 130) oppure di proseguire sino a immettersi sulla A8 Milano-Varese (verso Varese) e invertire il senso di marcia allo svincolo Fiera Milano.