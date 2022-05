Torna la Via dell’Amicizia, Gorla pronta ad abbracciare i ragazzi della cooperativa

La comunità di Gorla Minore è più ricca grazie a loro: sono i ragazzi della cooperativa sociale Gruppo Amicizia che tutti conoscono e tutti stimano.

L’associazione ha da sempre un posto speciale nel cuore dei gorlesi e tutte le iniziative che li coinvolgono ottengono sempre un successo, dal negozio “Amicizia in bottega” ai recenti progetti con lo chef Alessandro Garzillo e il panettone realizzato dai ragazzi.

In questi due anni di Pandemia, però, è mancata a tutti la Via dell’Amicizia, la celebrazione per eccellenza del lavoro quotidiano che gli educatori fanno con loro, quell’applauso che i gorlesi possono fare omaggiando chi fa parte della cooperativa e la rende così speciale.

Finalmente sabato e domenica tornerà la Via dell’Amicizia: via Cesare Battisti, la strada in cui si trova la sede dell’associazione sarà chiusa dall’incrocio con via Terzaghi fino alla piazza della chiesa. «Ci saranno una trentina tra associazioni e hobbisti – raccontano i volontari – in questa edizione avremo un contesto più modesto rispetto agli anni precedenti – per riportare al centro i ragazzi e il loro momento di festa e condivisione con la comunità. L’allestimento della via è la cornice al gruppo di persone che fanno parte del Gruppo Amicizia e ci sarà la possibilità di ammirare i manufatti prodotti nei diversi laboratori dai ragazzi».

Verranno esposte anche delle catene di carta decorate dai ragazzi della cooperativa e dai bambini dell asilo di Gorla, che abbelliranno il cortile del centro San Carlo. Un lavoro in tandem che mostra quanto l’attività del Gruppo Amicizia si fondi a tutte le componenti del paese, partendo dai più piccoli.

Proprio al centro San Carlo, la Pro loco si occuperà delle diverse proposte gastronomiche, iniziando dalla serata “Fish and Chips” di sabato 28 maggio, passando poi al pranzo di domenica 29 maggio e l’Happy beer in orario da aperitivo alla sera. Un affetto reciproco, quello fra la cooperativa e la Pro loco, che si trasla in tante iniziative che uniscono le due realtà: fra esse, la preparazione del pranzo e degli altri momenti di ristoro da parte dei volontari Pro loco durante la Via dell’Amicizia.

La festa sarà anche un modo per rinnovare l’invito ai gorlesi a farsi avanti per donare il proprio tempo libero ai ragazzi: «L’ associazione “Il seme dell amicizia” (che riunisce il gruppo di volontari che gravita intorno alla cooperativa) testimonia come la presenza di persone con disabilità possa essere parte viva del tessuto sociale cittadino e invita chi fosse interessato a condividere e sviluppare questo tipo di attività e vicinanza, a chiedere informazioni e iscriversi all’associazione che da 20 anni è al fianco della cooperativa nel suo progetto educativo» tengono a rimarcare i volontari.

Una grande festa della Comunità, dunque, per raccontare una storia di inclusione e amicizia.