Cucina e solidarietà, quando lo Chef si emoziona

Milan Kundera ha scritto “Non è invece giusto che un avvenimento è tanto più significativo e privilegiato quanti più casi fortuiti intervengono a determinarlo? Soltanto il caso può apparirci come un messaggio“.

Ed è una casualità quella che ha messo chef Alessandro Garzillo, allievo di Gualtiero Marchesi, sulla strada della Cooperativa sociale di Gorla Minore Gruppo Amicizia.

La volontà di conoscersi, prima, per dare vita a una collaborazione, ma la pandemia arrivata a ostacolare quelli che sembravano grandi propositi. Eppure, quando c’è un desiderio autentico, gli impedimenti si superano e così, prima in videocall e poi di presenza, a distanza, il sodalizio ha avuto inizio.

Un legame, fra lo chef e la cooperativa sociale, che è cresciuto nel corso dei mesi e che darà i suoi frutti: sta infatti per essere distribuito il Panettone dell’Amicizia, nato grazie a un’idea dello Chef.

Proprio riflettendo su questa esperienza con i ragazzi disabili della cooperativa sociale, Garzillo condivide le sue impressioni con tutti noi.

Il Progetto del panettone oltre ad essere un progetto utile per aiutare l’associazione, ha un valore immenso perché nella parola “Amicizia” vi è tutto quello che abbiamo creato in questi mesi. “Amicizia” vuol dire tante cose, vuol dire essere amico, ed essere amico vuol dire poter contare su una persona ed essere a disposizione dell’altro nel momento della difficoltà. I ragazzi della Cooperativa oltre ad essere una comunità favolosa sono amici e lo hanno dimostrato nei vari laboratori, ci si aiuta sempre per arrivare all’obiettivo!! Il “Panettone dell’Amicizia” racchiude tutti i ragazzi sotto forma di ingredienti,con i loro pregi e coi loro difetti ma l’ingrediente principale che c’è in questo Panettone è “l’Amore e l’Amicizia”. È difficile per me spiegare l’emozione che mi regalano ogni volta. Posso solo dire che quando li vedo o li sento provo un’emozione grande. Sono ragazzi favolosi che riescono sempre a trasmetterti la gioia di vivere.

Quest’anno sono veramente felice perché sono riuscito, grazie anche ad altre persone a far realizzare questo progetto. Il mio obiettivo è quello con l’anno nuovo di sviluppare dei laboratori nella mia cucina per poter sviluppare un nuovo progetto per Pasqua.

Concludo questa mia lettera di ringraziamenti facendo ancora Tanti anzi Tantissimi complimenti ai Ragazzi per lo splendido lavoro fatto.

Ringrazio Santina senza la quale non sarebbe mai iniziata questa amicizia, Susanna che che ha organizzato gli incontri ed è diventata una preziosa amica. Spero,ma sono fiducioso che tutti apprezzeranno il nostro “Panettone dell’Amicizia” sia per la Qualità ma soprattutto per il Significato.

Inoltre colgo l’occasione per fare a voi tutti i miei più sinceri e affettuosi auguri di un sereno Natale e di un felicissimo anno nuovo che ci vedrà protagonisti con nuove iniziative. Grazie a tutti per il supporto e Buone Feste

Alessandro Garzillo