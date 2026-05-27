Se il donare il sangue diventa una festa

A pochi giorni di distanza, due gruppi di persone affini, che vivono ad un capo e l’altro della Valle Olona, hanno fatto festa.

Sono i volontari delle sezioni Avis di Castiglione Olona e Gorla Minore: gente che, durante tutto l’anno, porta avanti una missione importante, quella di donare il sangue e al contempo di promuovere il valore dell’altruismo nelle comunità in cui vivono.

Ciascuno di essi infatti non si limita a rientrare nell’albo dei donatori, ma prova ad essere un esempio per gli altri, mostrando quanto prezioso sia “offrire un pezzetto di sé” affinchè qualcuno vicino possa star bene.

Una torta con 60 candeline per Avis Castiglione Olona

Una lunga storia di dono e volontariato sul territorio castiglionese: lo scorso fine settimana, Avis Castiglione Olona ha celebrato il suo 60° anniversario, con momenti di festa e incontro.

La cerimonia delle benemerenze, le riconoscenze ai donatori e tante foto ricordo hanno ripercorso questi decenni all’insegna dell’altruismo. Ma l’associazione non sembra intenzionata a guardare solo al passato o a fermarsi ai traguardi raggiunti: lo sguardo è rivolto in avanti, verso i giovani.

Per festeggiare il sessantesimo anniversario, infatti, Avis Castiglione Olona ha programmato diverse iniziative dedicate alla promozione della cultura del dono e della solidarietà, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Schiuma party, ma anche nuovi donatori per Avis Gorla Minore

Momento di festa anche per la sezione gorlese.

Ogni anno, nel mese di maggio, l’associazione “Gorla che lavora” – che riunisce commercio, artigianato e piccola industria locale – organizza “Botteghe Aperte”, una giornata di festa in cui le due vie principali di Gorla Minore sono chiuse al traffico e si torna a passeggiare e a incontrarsi.

Domenica 24 maggio bancarelle di hobbisti e associazioni, esibizioni di sport e danza, barbieri che tagliano i capelli in mezzo alla strada, musica, rioni, punti ristoro: per una giornata intera la gente assapora il bello di vivere nel paese.

Dallo scorso anno, Avis Gorla Minore ha arricchito la manifestazione proponendo un divertente schiuma party. Pensato per ragazzi e bambini, in realtà musica e schiuma hanno coinvolto anche tanti adulti, divertiti da questo tuffo nella spensieratezza.

Un’iniziativa che si fonde a tutte le altre già attive da anni, come la Color ELE Run e il Rosso Sorriso nellle scuole.

Solo divertimento a Botteghe Aperte? Niente affatto, perché da mattina a sera i volontari si sono messi a disposizione dei presenti per offrire informazioni e ricordare l’importanza di donare il sangue.

Il bilancio più importante di tutti è arrivato infatti a fine giornata. Ancora umidi di schiuma e stanchi – ma felici – per aver animato la festa, hanno fatto i conti: venti nuovi donatori iscritti, pronti a iniziare un cammino di altruismo al fianco dei donatori più esperti.

Da Castiglione Olona a Gorla Minore, dunque, fra i mille impegni e i mille problemi che ciascuno ha, c’è chi ha scelto di fare un passo in avanti e pensare che il bene di chi si ha accanto possa dipendere anche un po’ da lui.