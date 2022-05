A Tradate una giornata per la prevenzione del melanoma

Si svolgerà sabato 21 maggio la giornata di prevenzione del melanoma a Tradate.

L’iniziativa, dal titolo “Melanoma: conoscerlo per combatterlo” si svolgerà in villa Teruffini in c.so Bernacchi 2 dove si svolgerà un incontro dal titolo “Il melanoma cutaneo cos’è, perché ci si ammala, come prevenirlo, come curarlo”. Alle domande risponderanno il dottor Maurizio Lombardo della dermatologia dell’Asst Sette Laghi e coordinatore del gruppo di lavoro interdisciplinare melanoma, e la d.ssa Alice Indini dell’oncologia dell’Asst Sette Laghi.

Il sindaco Giuseppe Bascialla porterà i saluti istituzionali indice al Presidente della Commissione Sanità di Regione Emanuele Monti e al direttore del distretto socio sanitario Emanuela Boschi.

Dalle 15.30 alle 20 presso la Casa della Comunità in via Gradisca 16 si svolgerà l’attività di screening gratuito. La giornata è aperta a tutti previa registrazione al sito

www.varese.opendaymelanoma.it oppure chiamando il nr 02/94753378.