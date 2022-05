A Viggiù una serata a Villa Borromeo per capire il Pnrr

L’incontro è in programma giovedì 12 maggio alle 20,45. Relatori della serata Daniele Ciravegna dell’Università di Torino e Francesco Poggi dell’Università di Pisa, entrambi docenti di economia politica

Insieme Varese e il Comune di Viggiù organizzano per la serata di giovedì 12 maggio una conferenza sul tema “Introduzione al Pnrr”.

L’appuntamento è per le 20,45 a Villa Borromeo, in via Roma.

Relatori della serata Daniele Ciravegna dell’Università di Torino e Francesco Poggi dell’Università di Pisa, entrambi docenti di economia politica.

E’ possibile partecipare in presenza con la mascherina Ffp2, oppure seguire l’incontro sulla pagina Facebook del Comune di Viggiù.