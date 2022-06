A Castellanza nel cortile del Municipio andrà in scena lo spettacolo “La Bella e la Bestia”

L’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, nell’ambito del cartellone di eventi di “L’estate in città 2022” propone per sabato 25 giugno alle 21 nel cortile del municipio lo spettacolo teatrale “La Bella e la Bestia”, portato in scena dal centro di Produzione, Formazione e Organizzazione Teatro dei Navigli.

Liberamente tratto da “La Belle et la Bête” di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, scritto e diretto da Luca Cairati con Giulia Martina, Maurizio Misceo, Davide Najjar, “La Bella e la Bestia” è una delle fiabe più note, più lette, più amate.

Lo spettacolo vede protagonisti Giulia Martina, Maurizio Misceo e Davide Najjar in un continuo e coinvolgente scambio di personaggi. Teatro dei Navigli ha reinterpretato in chiave onirica e moderna una storia senza tempo, la cui essenza rimane intatta. Per questa originale rivisitazione la regia ha ben amalgamato il genere del musical con quello della prosa per bambini, confezionando un prodotto irresistibile per i piccoli (e non solo!), che travolgerà il suo pubblico!

Lo spettacolo ripercorre la storia originale, che vede accanto a Belle, dolce e pura di cuore, due sorelle vanitose e presuntuose, ardentemente desiderose di sposare un nobile, di impreziosirsi di gioielli e di vestiti sfarzosi. Il loro papà, un vedovo e ricco mercante, perse un giorno tutti i suoi averi e fu costretto a trasferirsi insieme alle sue tre figlie, nelle campagne della provincia, abbandonando l’amata città. Ma per Belle – amante della natura e degli animali – questa nuova condizione era tutt’altro che un problema! Diverso invece fu per le sue schizzinose sorelle, impaurite solo al pensiero di calpestare il fango!

Un giorno il buon mercante scoprì che una delle sue navi era riuscita ad arrivare in porto salvandosi dalla distruzione; così egli partì per scoprire se gli fosse ancora rimasto qualcosa di valore. Prima di partire chiese alle figlie quale dono desiderassero per il suo ritorno. Mentre le due viziate sorelle chiesero vestiti e gioielli, Belle chiese solo una rosa. Arrivato al porto della città, il padre scoprì che nulla gli era rimasto e che non avrebbe potuto acquistare alcun dono. Tornando a casa triste e sconsolato, il mercante si imbatté in una brutta bufera di neve in mezzo al bosco e trovò rifugio in un misterioso castello, dove scorse un bellissimo roseto. Così fece per cogliere il fiore più bello per la sua dolce Belle; ma proprio mentre stava per coglierlo una terribile ed enorme bestia lo fermò, lo rimproverò e lo ammonì: questo gesto meritava la morte. Il mercante, spaventato, cercò di spiegarsi, di raccontargli della giovane e umile figlia. La Bestia non volle udire ragione alcuna, ma gli fece una proposta: avrebbe avuto salva la vita, se gli avesse portato la ragazza…

Lo spettacolo andrà in scena sabato 25 giugno alle ore 21 nel Cortile del Municipio di Castellanza. Biglietto di ingresso € 2,00 (fino esaurimento posti).

In caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato domenica 26 Giugno (in caso di pioggia anche il giorno 26, lo spettacolo si terrà al Teatro di Via Dante).