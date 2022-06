Al Centrocot corsi post diploma Fashion Academy Cosmo

ITS COSMO e Centrocot confermano l’offerta formativa tecnica post-diploma per l’annualità 2022/2024. Il 31 gennaio è stata avviata presso Centrocot la prima edizione del corso biennale ITS COSMO Technology Sustainability Manager.

Il corso, destinato a diplomati o laureati residenti o domiciliati in Regione Lombardia, è biennale (2.000 ore) e prevede 800 ore dedicate agli stage in azienda, che permetteranno ai partecipanti di inserirsi nel contesto lavorativo contribuendo allo sviluppo sostenibile di prodotti e processi.

La valorizzazione dell’intera filiera, dal tessile abbigliamento moda al tessile tecnico, ha fatto emergere la necessità di nuove figure professionali preparate sui processi, sulla sostenibilità, sull’economia circolare e sui nuovi materiali.

Si tratta di nuove figure tecniche in grado di gestire i processi, di interfacciarsi con clienti, fornitori e stakeholders e di misurare i risultati ottenuti dall’azienda sul tema della sostenibilità e dell’economia circolare.

Il valore aggiunto del corso è fornito anche dall’attività di sperimentazione nel Multi-Lab di Centrocot – Laboratorio sperimentale multisettoriale per il riciclo, per l’innovazione industriale e lo sviluppo di test e prove prestazionali su materie prime seconde e nuovi materiali, aperto a Malpensafiere. All’interno del Multi-Lab gli allievi avranno la possibilità di sviluppare progetti di lavoro concreti: attraverso il laboratorio di Eco-designer è previsto, infatti, l’ideazione di concept secondo criteri di eco-progettazione per prodotti sostenibili a basso impatto ambientale.

Al termine si consegue il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF. Sono previste, inoltre, attestazioni aggiuntive che valorizzano il percorso formativo e il curriculum dei partecipanti: Corso Academy ZDHC – Chemical Management System; Corso per Auditor – di terza parte sistema di gestione della qualità secondo la UNI EN ISO 9001:2015; Corso per Auditor – di terza parte secondo la UNI EN ISO 14001; Corso Ecodesigner – Tessile, Abbigliamento e Moda.

Il corso verrà riproposto in una seconda edizione per il biennio 2022/2024 ed è già possibile iscriversi per le selezioni attraverso il sito di Fondazione ITS COSMO (qui il link).

Le date delle selezioni sono:

Lunedì 18 luglio 2022

Venerdì 9 settembre 2022

Parallelamente anche il corso IFTS Textile Innovation & new Materials verrà presentato a valere sul prossimo avviso di Regione Lombardia relativo ai corsi IFTS 2022/2023. Se approvato giungerà alla settima edizione e permetterà a 25 giovani (fino ai 29 anni di età) di accedervi gratuitamente.

La durata è di 1000 ore, di cui 450 dedicate allo stage in azienda e fornisce una panoramica sull’intero settore, approfondendo temi strategici, come l’Economia Circolare e le tecnologie di riciclo, le applicazioni innovative multisettoriali e lo studio di nuove tendenze, compreso l’Eco-Design. Anche i partecipanti di questo corso potranno acquisire attestazioni particolarmente attrattive per le aziende; è un esempio quella di Chemical Management System di ZDHC (www.roadmaptozero.com) che permette di comprendere come le aziende stanno gestendo in modo sicuro le sostanze chimiche.

Per maggiori informazioni potete incontrarci in uno dei nostri open-day presso il nuovo Multi-Lab di Centrocot presso Malpensafiere:

Venerdì 10 giugno 2022 (ore 15.30/17.30)

Venerdì 8 luglio 2022 (ore 15.30/17.30)

È possibile prenotarsi un posto attraverso l’apposita pagina

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:

Enrico Gedi, Area Formazione, enrico.gedi@centrocot.it, +39 0331 696789

Sara Merlo, Area Formazione, sara.merlo@centrocot.it, +39 0331 696791