Al via la seconda edizione di “Balconi Fioriti a Dumenza”

A Dumenza la sfida è aperta, e all’aperto: torna per la sua seconda edizione “Balconi Fioriti a Dumenza”.

Aperto a cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Dumenza, il concorso promuove l’esaltazione del verde e l’utilizzo delle composizioni floreali come elementi di decoro urbano compatibili con i valori di sostenibilità ambientale.

Partecipare è davvero semplice: le decorazioni floreali potranno interessare balconi, terrazzi, davanzali, portici, elementi architettonici, vetrate e giardini e, per quest’anno, anche aiuole, lavatoi, piazzi e altri spazi comunali.

Sono tre le categorie di vincitori individuate per questa seconda edizione: nella categoria “tradizionale” rientreranno tutti i partecipanti ad eccezione di coloro che allestiranno spazi pubblici comunali (aiuole, lavatoi, piazze, monumenti…); in quella “social” tutti i partecipanti al concorso e nella “special” unicamente coloro che allestiranno spazi pubblici. I vincitori saranno in totale 5 ma ogni concorrente riceverà comunque un attestato di partecipazione.

Una volta allestito il proprio angolo fiorito, bisognerà fotografarlo e allegare le immagini di questo alla domanda di adesione. Le foto verranno poi pubblicate su Facebook e quella che riceverà più “mi piace” vincerà il premio della giuria popolare.

Sarà possibile partecipare al concorso fino alla fine di luglio, seguendo le indicazioni del regolamento pubblicato nel dettaglio sul sito del Comune di Dumenza, dove è disponibile anche tutta la modulistica necessaria, e sulla pagina Facebook dedicata.

Per ulteriori informazioni contattare appdumenza@gmail.com