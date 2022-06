Aperti i bandi per la concessione di due cappelle cimiteriali nei cimiteri di Belforte e Bizzozero

L’amministrazione comunale intende concedere due aree cimiteriali per edicole funerarie presenti rispettivamente nei cimiteri di Belforte e di Bizzozero. La prima concessione riguarda un’edicola funeraria già edificata, con annesso vialetto di accesso, il cui importo a base d’asta è di quasi 80 mila euro per la cappella già realizzata, mentre di circa 134 mila euro per la cappella comprensiva anche dell’area esterna dove è possibile prevedere un ampliamento del sepolcro.

La seconda area riguarda invece il cimitero di Bizzozero. con la concessione di un’area libera che è già inserita nel piano cimiteriale. L’area infatti può essere destinata alla realizzazione di u’edicola funeraria ipogea, cioè una cappella di famiglia sotterranea, di dimensioni di oltre 17 metri quadri.

Entrambe le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 2 agosto, al seguente indirizzo: Area I “Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese” Sezione: Centrale unica di committenza Attività Appalti E Contratti Via Sacco n 5. Per informazioni: 0332/255.230. Potranno presentare offerta solo i residenti nel Comune di Varese, con offerte relative a una o entrambe le strutture. La concessione sarà per novantanove anni.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese, link diretti:

Area cimitero Belforte

Area cimitero Bizzozero