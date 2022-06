Automobile contro un muro a Malnate, soccorso un 36enne

Un’automobile è finita contro un muro in via Fiume a Malnate. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 giugno, intorno alle 17.20. A bordo c’era un 36enne che è stato soccorso dal personale sanitario della croce rossa di Varese in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale di Malnate per dirigere il traffico ed effettuare i rilievi dell’incidente.