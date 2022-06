A Barasso torna “Ballando e Cantando Sotto le Stelle”

Appuntamento sabato 4 giugno in piazza San Martino dalle 19 con l’apertura dello stand gastronomico. Piatto principale gli gnocchi offerti in tre versioni tricolore. Presenti alla serata il duo Alex e Beppe, artisti musicali specializzati nel karaoke

Torna, finalmente dopo due anni di stop a causa della pandemia da COVID, Ballando e Cantando Sotto le Stelle, la manifestazione che apre l’estate di Barasso.

Appuntamento sabato 4 giugno in piazza San Martino a Barasso dalle 19 con l’apertura dello stand gastronomico. Piatto principale, come da tradizione, saranno gli gnocchi offerti in tre versioni tricolore (pomodoro, pesto e salsa allo zola) oltre alla griglia con salamelle e patatine e tanto altro.

Presenti alla serata il duo Alex e Beppe, artisti musicali specializzati nel karaoke che coinvolgeranno i presenti in una emozionate serata canora: tutti possono esibirsi per divertirsi in allegria.

Per informazioni sono a disposizione le pagine social Instagram @prolocobarasso e Facebook @probarasso