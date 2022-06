Bertolaso a Luino per la serata della Croce Rossa: “Ci ha salvati il lavoro di squadra”

Una serata d’eccellenza quella organizzata dalla Croce Rossa di Luino e Valli presso l’Agenzia Formativa di Luino, venerdì 10 giugno, dedicata agli stakeholder del territorio.

Presenti, oltre ai tanti sindaci, amministratori del territorio e dirigenti di ATS Insubria, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Senatore Alessandro Alfieri e il dott. Guido Bertolaso, che hanno dato ancora più lustro al sodalizio dell’associazione luinese.

«La presenza del Dott. Guido Bertolaso e del Presidente Attilio Fontana ci rende orgogliosi di appartenere a questa meravigliosa Regione, punto di riferimento in Italia per tante eccellenze, tra le quali l’adesione dei cittadini al volontariato – ha detto nel corso della serata Pierfrancesco Buchi, Presidente della CRI di Luino e Valli – Non ricordo nella storia della politica locale o della vita comunitaria luinese, presenze così autorevoli e di alto profilo nella stessa occasione conviviale. Grazie all’aiuto delle nostre volontarie dell’Area Sociale e di Marco Magrini, abbiamo pensato di organizzare questo meeting a tema “sanità” per focalizzare l’attenzione sull’emergenza, dedicato ai nostri interlocutori principali nelle Pubbliche Amministrazioni. Abbiamo deciso di organizzarlo noi come Croce Rossa, per sgombrare il campo da eventuali strumentalizzazioni – ha chiosato ancora Buchi – La presenza infatti di tante sensibilità politiche attorno alla Croce Rossa di Luino e Valli, è la grande ricchezza relazionale della nostra Associazione che riesce ad essere neutrale ed imparziale, che riesce a dialogare e a collaborare con tutti, ma che riesce anche a farci stare tutti insieme, per condividere un lavoro di squadra fatto in Lombardia e in particolare in provincia di Varese».

A prendere la parola poi anche il Senatore Alessandro Alfieri che, concorde con i diversi ospiti illustri presenti, ha ribadito quanto sia stato fondamentale il buon lavoro fatto al fianco di ATS Insubria e della Croce Rossa Regionale durante il periodo emergenziale, per dare risposte adeguate ai bisogni del territorio.

«Una bella occasione per ringraziare la Croce Rossa, tutte le associazioni, la Protezione Civile: tutti quelli che con il loro contributo hanno consentito di uscire da questa drammatica situazione nella quale noi siamo piombati senza che nessuno ci avesse avvertito – ha tenuto a sottolineare anche il Presidente della Regione Attilio Fontana – Abbiamo dimostrato di essere una grande Regione, una grande comunità, comunità di persone che hanno saputo stringersi insieme per aiutare chi si trovava più in difficoltà. Non cesserò mai di dire grazie a Guido Bertolaso perché è stato colui che ha saputo rovesciare la situazione e creare l’aggregazione di tutte le forze migliori di questa Regione».

Una serata importante, che ha visto quelle che in gergo comune si definiscono il “tirare le somme” di questi due impegnativi e difficili anni di pandemia, e dalla quale è emerso un chiaro messaggio: l’impegno di ognuno, nella politica, nelle Amministrazioni o nel volontariato, in primis da cittadini lombardi, dovrà essere quello di essere pronti ad affrontare eventuali nuove emergenze con grandissima tenacia e lavoro di squadra in difesa della salute.

«In Lombardia è stato fatto un gioco di squadra straordinario che ci ha permesso, nell’ambito della campagna vaccinale contro il covid, di riuscire a coprire con l’immunità tutta la popolazione lombarda, dai 5 anni in su. E’ stata una risposta straordinaria da parte di tutti i cittadini. – ha continuato il dott. Guido Bertolaso, Componente Comitato Guida Vaccinazioni anti Covid-19, Componente Comitato Esecutivo e Coordinatore Unità di Crisi Regionale, che ha iniziato la sua carriera da medico proprio come soccorritore di Croce Rossa – In questo panorama il mondo del volontariato ha avuto un ruolo assolutamente essenziale. Si è saputo sostituire a quelle che sono state le lacune e le inefficienze della macchina pubblica. Ma ha dato anche esempio di grande solidarietà e professionalità. Anche la Croce Rossa Italiana in questo ha giocato un ruolo fondamentale, non ricordo un centro vaccinale o una struttura dove si andava a chiedere aiuto in caso di necessità di assistenza sanitaria dove il simbolo della Croce Rossa non fosse presente. E’ stata una testimonianza continua, assidua e diffusa su tutto il territorio. E cosa più importante, non ci sono state complicazioni tra le diverse realtà di questa splendida squadra lombarda, c’è stata anzi una forte solidarietà e condivisione dei problemi e delle soluzioni. Una collaborazione straordinaria vorremmo vedere attuata – ha concluso Bertolaso – ogni giorno, anche nei cosi detti periodi di pace».

Tra le autorità presenti anche Marco Magrini, Componente Unità di Crisi Regionale Vaccinazione anti Covid-19, Coordinatore gestione e distribuzione Vaccini, Consigliere Provinciale e Sindaco di Masciago Primo, Emanuele Antonelli, Presidente della Provincia di Varese, Lucas Maria Gutierrez, Direttore Generale ATS Insubria, Carlo Lucchina, Presidente Varese per l’Oncologia ed già Direttore Generale Welfare Regione Lombardia, Emanuele Monti, Presidente Commissione Sanità Regione Lombardia, Giacomo Cosentino, Consigliere della Regione Lombardia e segretario regionale di Lombardia Ideale, Simone Castoldi, Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, Paolo Portentoso, Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana Valli del Verbano, Omar Algisi, Assessore Comunità Montana del Piambello, Marco Fazio, Sindaco di Germignaga e Vice Presidente della Comunità Montana Valli del luinese, Pinuccia Mandelli, Presidente del Piano di Zona e Sindaco di Cunardo, Antonella Sonnessa, Vice Sindaco di Luino, Andrea Pellicini, Segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Taldone, Vice Commissario provinciale di Forza Italia, Nazario Moro, Sindaco di Dumenza, Luciano Pezza, Sindaco di Castelveccana, Luca Baglioni, Sindaco di Agra, Domenico Rigazzi, Sindaco di Cremenaga, Massimo Mastromarino, Sindaco di Lavena Ponte Tresa, Ermes Colombaroli, Sindaco di Porto Valtravaglia, Carlo Galli, Sindaco di Bedero Valcuvia, i consiglieri comunali dei comuni dell’Alto Varesotto Alessandro Casali, Davide Cataldo, Franco Compagnoni, Alberto Grandi, Rosanna Di Nicolantonio, Mirco Bottacin, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Luino Alessandro Volpini, Roberto Notturno, Luogotenente della Stazione dei Carabinieri di Luino, Marco Massarenti, Presidente di Unimpresa, Alberto Frigerio, Vice Governatore del Lions distretto Varese-Como-Sondrio, Presidente della Società di Mutuo soccorso e Vice Presidente della Fondazione Mons. Comi, Danilo Benecchi, Direttore Generale della Fondazione Mons. Comi, Valeria Valentini, prefetto del Rotary Club Luino Alto Verbano, Luca Minelli, in rappresentanza della Banda Città di Luino, Il Maestro Eduardo Brocca Toletti, Rosa Ferrazzi, Presidente Agenzia Formativa Provincia di Varese, Salvatore D’Arrigo, Direttore Generale Agenzia Formativa, Silvano Zauli, Direttore dell’Agenzia Formativa di Luino, Sabina Liebstein, Presidente della Croce Rossa della Lombardia e Maurizio Gussoni, Past President della Croce Rossa della Lombardia.