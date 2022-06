Il Ministro Giorgetti a Besozzo per la chiusura della campagna elettorale di Emanuela Gervasini

Sono due gli appuntamenti previsti per la chiusura della campagna elettorale di Emanuela Gervasini, candidata sindaco per Besozzo. Giovedì 9 giugno, alle 21, è previsto un appuntamento nell’area antistante la Sala Duse (in caso di maltempo l’evento si terrà nel foyer) e ci sarà un momento con intrattenimento musicale.

Il secondo appuntamento è invece per venerdì 10 giugno, alle 18 al Bar La Bisca (Via Roma, 38) dove è previsto un aperitivo al quale parteciperà anche Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo e dell’Economia che sarà presente per portare il suo sostengo alla lista “Noi con voi”.