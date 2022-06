Gervasini chiude la campagna elettorale a Besozzo: “I cittadini chiedono più sicurezza e aggregazione”

La campagna elettorale della candidata sindaco per Besozzo Emanuela Gervasini si chiude questa sera, giovedì 9 giugno, al Duse, con un appuntamento musicale. Venerdì ci sarà poi l’aperitivo con il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e il consigliere regionale Emanuele Monti, al Bar La Bisca. Nelle ultime settimane, a sostenere la candidata di centrodestra, sono passati da Besozzo anche Matteo Bianchi, deputato della Lega Nord e l’europarlamentare Isabella Tovaglieri.

«La campagna elettorale è andata bene – racconta Gervasini, sostenuta dalla lista “Noi con Voi” -. In queste settimana ho raccolto molte opinioni e problematiche da parte dei cittadini. Alcune sono oggettive, come la fogna, la viabilità e altro. Poi ci sono quelle più legate all’esigenza di aggregazione».

Emanuela Gervasini sottolinea che: «I cittadini sono al centro del nostro programma. L’attenzione alla persona, non solo intensa come singolo, ma anche come realtà o associazione è uno dei nostri punti principali. Ci sono associazioni locali che non sempre hanno voce in paese, anche se organizzano eventi e hanno molta visibilità anche all’estero. Ci piacerebbe poter dare più spazio a queste ed altre realtà».

Rispetto ai punti principali del programma ribadisce: «Più sicurezza, con la collaborazione tra i nostri Vigili e i Carabinieri, anche perché ultimamente ci sono stati dei furti nella zona, poi stiamo pensando anche alla video sorveglianza. Inoltre, per le famiglie vogliamo diminuire ridurre di un punto l’addizionale Irpef e il sostegno ai negozianti». Infine, ribadisce: «Per noi l’area del Sonnino deve diventare una struttura sovracomunale per evitare di creare problemi alla viabilità, mentre nelll’area dell”ex Cartiera vorremmo realizzare un progetto per un polo scolastico e un centro sportivo».